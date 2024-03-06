Спорт 06 марта 2024, 14:11 Глава ВФХГ Винер: России нельзя склонять голову и выступать под белым флагом

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Россию нельзя заставить склонить голову и выступать на международных соревнованиях под белым флагом. Такое мнение высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Территория РФ включает огромное количество регионов, напомнила глава организации. Каждый из них имеет свой гимн и флаг.

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Ранее Винер заявила, что условия допуска российских спортсменов на Олимпиаду являются унизительными. В связи с этим она пригрозила отказом сборной по художественной гимнастике от выступлений без флага и гимна РФ.