Спорт 01 сентября 2023, 23:52 IIHF оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче за ЦСКА IIHF оштрафовала ФХР на пять тысяч долларов за участие Федотова в матче КХЛ Pxhere

Читать 360tv в

Международная федерация хоккея (IIHF) наложила штраф на Федерацию хоккея России (ФХР) в размере 5,7 тысячи долларов за участие голкипера Ивана Федотова в матче за ЦСКА. Информация об этом появилась на сайте организации.

Федотов вышел на лед в первом матче команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского клуба «Ак Барс».

Реклама

IIHF обязала ФХЛ выплатить пять тысяч швейцарских франков, что равняется 5,7 тысячи долларов. Кроме того, международная федерация анонсировала дополнительные санкции.

В середине августа IIHF приняла решение дисквалифицировать Федотова. Новый контракт голкипера с ЦСКА невозможно зарегистрировать, но соглашение с «Филадельфией Флайерз» остается действительным. Однако 1 сентября стало известно, что КХЛ допустила голкипера ЦСКА к матчам регулярного чемпионата вопреки запрету IIHF, уточняло РИА «Новости».