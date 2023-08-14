Спорт 14 августа 2023, 19:04 Вратаря Федотова отстранили от игр до конца 2023 года IIHF: вратаря Федотова из ЦСКА дисквалифицировали на четыре месяца РИА «Новости»

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Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение дисквалифицировать Ивана Федотова. Российский голкипер не сможет играть в новом сезоне КХЛ, указали на сайте IIHF.

Новый контракт Федотова с ЦСКА невозможно зарегистрировать, однако соглашение с «Филадельфией Флайерз» остается действительным.

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У голкипера было две недели на прибытие в расположение «летчиков» или на расторжение договора с ЦСКА. Однако он не выполнил эти условия, после чего IIHF наложила санкции на Федотова и на московский клуб.

Дисквалификация будет действовать четыре месяца. С 1 сентября этого года Федотов не сможет участвовать в международных матчах за сборную и клуб. Кроме того, ЦСКА запретили осуществлять международные трансферы с 11 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.

Прошлым летом сотрудники военкомата задержали хоккеиста, заподозрив в уклонении от воинской службы. Спустя год Федотов завершил службу и подписал контракт с ЦСКА, который зарегистрировали в КХЛ.