Игры паралимпийцев в Сочи посетят спортсмены более чем из 20 стран

В октябре Сочи примет летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал ТАСС, что в соревнованиях примут участие представители более 20 стран мира.

В Сочи приедут свыше полутора тысяч спортсменов. Свое участие в Играх государства уже подтвердили.

«Проведем на лучших объектах Сочи, которые достались по наследству от Паралимпийских игр и Минспорта», — подчеркнул Рожков.

Глава ПКР отметил, что российские паралимпийцы из-за отстранения от мировых стартов участвуют в турнирах с представителями дружественных стран. Россияне побили три мировых рекорда и 19 рекордов РФ на открытом Кубке Белоруссии по плаванию.

В июне паралимпийцы приняли участие в велогонке, которая состоялась в Верее. Коллектив «Команда уникальных людей» вышел на старт мероприятия уже не в первый раз.