Участниками двухдневной велогонки в Верее стали 420 спортсменов

Первая в этом сезоне велогонка от Cyclingrace завершилась в Верее. На два дня самый маленький город Московской области стал центром притяжения участников любительского велоспорта. Как сообщили организаторы, в соревнованиях приняли участие 420 человек.

Спортсмены приехали в Верею из Москвы, Подмосковья, Твери, Тулы, Воронежа, Санкт-Петербурга и Белоруссии. Кроме того, к гонкам по традиции присоединился коллектив паралимпийцев «Команда уникальных людей».

В первый день прошли индивидуальные соревнования с раздельным стартом. Во второй день велосипедисты вышли на старт групповой гонки и велозаезда.

Жаркая погода и сложный холмистый рельеф стали для участников настоящим испытанием.

Победителями общего зачета, преодолевшими 118 километров, стали следующие спортсмены. В кластере «А» золото досталось Никите Разумову, серебряную медаль заслужил Сергей Трубецкой, а бронзу получил Федор Даясов.

В кластере «Б» первое место досталось Алексею Малькову, серебро — Дмитрию Колеснику, бронза — Герману Лангу.

Золотую медаль в кластере «Д» забрала Марина Летаева, серебро получила Кристина Новикова, а бронзу — Юлия Полевая.

С полным перечнем результатов участников велогонки в Верее можно ознакомиться на сайте «Национальной ассоциации велоспорта».

Следующая двухдневная велогонка пройдет 30 и 31 июля в музее «Бородино». Регистрация доступна на сайте соревнований.