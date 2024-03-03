Спорт 03 марта 2024, 20:38 «Игры будущего» завершились в Казани В Казани прошла церемония закрытия «Игр будущего» РИА «Новости»

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В Казани завершились соревнования «Игры будущего». Церемония закрытия прошла в формате фиджитал-концерта, на котором живые артисты выступили бок о бок с цифровыми исполнителями. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

В празднике приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Татарстана Рустам Минниханов.

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По словам Чернышенко, первые «Игры будущего» прошли с огромным успехом. За турниром следили зрители из более чем 100 стран. Победителями стали 236 спортсменов. Среди них — граждане России, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии.

«„Игры будущего“ стали настоящим общепризнанным в мире брендом, и это огромный успех. Благодаря Играм Россия еще раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе», — выразил уверенность вице-премьер.

«Игры будущего» — фиджитал-соревнования, сочетающие классический и киберспорт. В них приняли участие более двух тысяч спортсменов из 107 стран. Турнир проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. Церемонию открытия турнира посмотрели более миллиарда человек со всего мира.