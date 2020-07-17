Игроков «Зенита», имитировавших секс, захотели наказать

«Нельзя закрывать глаза на поведение Дзюбы и Азмуна в чемпионской раздевалке „Зенита“. Это позорный поступок», — приводит слова члена комитета по этике Российского футбольного союза Анзора Кавазашвили сайт Championat.com.

Представитель РСФ считает, игроки не понимали, что творят, и не задумывались о том, что многие болельщики, в том числе и юные, берут пример с футболистов. По мнению Кавазашвили, Азмун и Дзюба должны понести наказание.

«Я внес предложение отстранить двух зенитовцев от предстоящего 19 июля полуфинала Кубка России со „Спартаком“ и оштрафовать каждого на 300 тысяч», — отметил член союза.

Неудачную шутку прокомментировал директор клуба Александр Медведев. Он сказал, что в раздевалке футболистов всегда отвязная атмосфера, в который футболисты позволяют себе подкалывать друг друга.