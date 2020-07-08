«Секс-скандал» Дзюбы и Азмуна поссорил руководство «Зенита» и «Спартака». Дело разрешит комитет по этике

Руководители футбольных клубов «Спартак» и «Зенит» не сошлись в вопросах этики и юмора. А началось все с выходки Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в раздевалке после победы петербуржцев над «Краснодаром» и досрочного чемпионства в Российской Премьер-Лиге. Ситуацию уже назвали «секс-скандалом» российского футбола. Судя по всему, разрешением конфликта займется комитет по этике РФС.

Радость победы

Победа над «Краснодаром» и досрочный титул победителя Российской Премьер-Лиги настолько сильно обрадовали игроков «Зенита», что скрыть свою радость они просто не могли. Эмоции в раздевалке лились через край. Артем Дзюба за спиной Сердара Азмуна вытянул руку вперед и сделал несколько поступательных движений бедрами, имитируя половой акт. Поведение футболистов попало на видео, которое после разошлось по Сети.

Часть поклонников команды не оценила такого поведения футболистов. Приводить комментарии не позволяет закон о СМИ, но из самого приличного, что там было — это упоминание мороженого «Радуга». Часть фанатов вспомнила, что Азмун — выходец из Ирана и такое поведение на его родине вряд ли оценят.

За имитацию гомосексуального контакта по местному законодательству, грозит наказание — 100 ударов плетью.

За земляка вступился вратарь сборной Ирана Мохаммад Рашид Мазахери. Спортсмен пояснил, что все прекрасно понимают, Азмун и Дзюба просто шутили, радуясь чемпионству «Зенита».

«Иранцы обожают Сердара. Все адекватные люди в нашей стране понимают, что это была всего лишь шутка. Думаю, что Азмуну за нее ничего не будет», — подчеркнул он.

Но видео оказалось настолько резонансным, что отвечать за него пришлось уже генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву. Он заявил, что это чемпионская раздевалка, где всегда царит отвязная атмосфера, а парни всегда подкалывают друг друга и делают миллион провокаций.

«Это не место для скучных моралистов и чопорных блюстителей приличий. Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче. Золотая связка Дзюба — Азмун в этом сезоне забила на двоих, между прочим, 29 голов. И еще пару-тройку, я думаю, вполне способна оформить в ближайших матчах, что будет отличным ответом всем тем, кто сейчас так беснуется по поводу их приколов. Кроме усмешки такая реакция ничего не вызывает и вызвать не может», — заявил он.

Этим заявлением публику удалось отвлечь, но теперь обиделись представители «Спартака».

Этика и чувство юмора

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов написал жалобу на слова Александра Медведева в комитет по этике Российского футбольного союза. Поведение Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в раздевалке после победы над «Краснодаром» он назвал «нашумевшим и аморальным инцидентом».

При этом тут же отметил, что не считает себя вправе вмешиваться в отношения игроков другой команды.

«Они взрослые люди и имеют право выражать свои чувства как считают нужным, но не публично», — написал Михайлов.

Слова Медведева, который связал сцену с предстоящим полуфинала Кубка России автор письма назвал неуместной аналогией за гранью адекватного чувства юмора. Тем более, если их произносит человек с официальным статусом. По мнению Михайлова, это нарушает принцип взаимоуважения между клубами. В этой связи он попросил комиссию по этике дать оценку словам генерального директора «Зенита» «с позиции морали и этики».

Сергей Михайлов быстро нашел ответ на жалобу: «Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы».

Дать комментарий по поводу получения жалобы не смог и председатель комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев.

«Мне нельзя это комментировать. Это неэтично, потому что у нас всегда коллективные решения комитета по этике. Если определенные органы и лица РФС направят данное обращение в комитет, то мы обязательно его рассмотрим. Все письма поступают в руководство организации», — пояснил он свою позицию.

Лучшим комментарием о том, что в действительности происходило в раздевалке стал ответ Артема Дзюбы. На вопрос, что же было Сердаром он ответил: «Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0». Так что точно ничего аморального.