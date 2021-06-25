Игроков футбольного клуба «Рубин» привьют «Спутником V»

В казанском футбольном клубе «Рубин» началась вакцинация от коронавируса. Всем игрокам сделают прививку препаратом «Спутник V». Ранее уколы сделали члены тренерского штаба и персонал.

Как отметила пресс-служба команды в Twitter, спортсмены получили первый компонент вакцины в пятницу, 25 июня.

Ранее власти Катара заявили, что на чемпионат мира по футболу в 2022 году смогут попасть только привитые болельщики. Так как вакцина доступна не во всех странах, для любителей футбола, которые приедут на турнир, выделят миллион доз препарата. Также беспрецедентные меры безопасности примут в Токио во время Олимпиады.

Чтобы попасть на трибуны, зрителям придется либо показать документ о вакцинации, либо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, который будет действовать всего неделю. После этого его придется сдавать снова.