Вакцина как пропуск в нормальную жизнь. Спортивные мероприятия и фестивали откроют для зрителей, но с условием

С появлением вакцин от коронавируса мир постепенно приходит в себя. Все больше спортивных мероприятий вновь проводится со зрителями, а музыкальные фестивали из онлайна переходят в офлайн. Но организаторы требуют прививку от коронавируса у посетителей. Например, попасть на ЧМ-2022 по футболу без нее не получится.

Спортивные мероприятия

В Катаре власти заявили, что на чемпионат мира по футболу в 2022 году смогут попасть только вакцинированные болельщики. По сообщениям ТАСС, власти учли, что не каждая страна сможет вакцинировать всех своих граждан. Именно поэтому они выделят один миллион доз вакцины для болельщиков, желающих посетить матчи.

«Существует вероятность того, что некоторые страны не смогут вакцинировать всех своих граждан. Катар не позволит болельщикам входить на стадионы без полной вакцинации от коронавируса, поэтому в настоящее время мы ведем переговоры с одной из компаний о поставке одного миллиона доз вакцины», — процитировал ТАСС премьер-министра и главу МВД страны шейха Халед бен Халифу Аль Тани.

Такие ограничения вводятся для того, чтобы защитить здоровье жителей страны и ее гостей. В самом Катаре идет активная кампания по вакцинации жителей. Власти рассчитывают привить 72% населения хотя бы одной дозой вакцины в ближайшую неделю.

В Токио посетить Олимпийские игры просто так тоже не получится. Зрителям нужно будет либо показать документ о вакцинации, либо отрицательный тест на коронавирус. При этом тест будет действителен только семь дней, а значит, для посещения последующих соревнований его придется сдавать снова.

Сейчас японские власти не исключают проведение Олимпиады без зрителей. Это произойдет, если в стране введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Фестивали

В США постепенно оживают музыкальные фестивали, но проводиться они будут тоже с ограничениями. Например, на Lollapalooza в Чикаго будут пускать либо тех, кто успел вакцинироваться, либо тех, у кого есть отрицательный тест на коронавирус. На каждый день фестиваля нужно будет приходить с новым тестом. На тех же условиях будет проводиться и музыкальный фестиваль Pitchfork.

В Москве из-за большого роста числа зараженных коронавирусом отменили большинство фестивалей и ограничили проведение массовых мероприятий. Однако фестиваль «Жара» состоится. Все благодаря тому, что организаторы пообещали провести мероприятие со всеми эпидемическими нормами и требованиями. Зрители будут находиться в масках и перчатках, а организаторы обеспечат соблюдение социальной дистанции.

Super.ru со ссылкой на руководство фестиваля написал, что 20% зрителей в зале будут вакцинированы. На входе у них будут проверять документ, подтверждающий наличие прививки.

Организаторы Каннского кинофестиваля тоже предупредили, что без вакцины или ПЦР-теста на мероприятие не попасть. Тем, кто не будет привит вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств, придется сдавать тест на коронавирус каждые 48 часов. Фестиваль длится 11 дней.

Другие ограничения

Если в некоторых странах вакцина — это возможность вернуться к привычным развлечениям и вновь наслаждаться концертами под открытом небом, то в других без нее не попасть даже в спортзал.

В Израиле ввели «зеленые паспорта» для тех, кто сделал прививку от коронавируса. С этим документом люди смогут ходить в спортзалы и бассейны, заселяться в гостиницы, а также посещать концерты и храмы. Пропуск будет храниться в мобильном приложении.

В Азербайджане власти тоже решили, что посещать спортзалы смогут только вакцинированные жители.

По сообщениям радио Business FМ,в Германии жизнь для людей без прививки тоже не сказка. Им для того, чтобы попасть в магазин, музей или салон красоты, на руках нужно иметь свежий ПЦР-тест. А вот вакцинированных запускают везде без проблем.

Власти Дубая тоже ввели ограничения для людей без вакцины, написал Khaleej Times. Например, посещать общественные собрания, выставки и такие мероприятия, как свадьбы, могут только полностью вакцинированные люди и только через две недели после второй дозы. Уточняется, что запрет распространяется и на детей младше 12 лет, которым пока нельзя вакцинироваться.