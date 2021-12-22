Футболистка сборной России стала игроком «Челси»

Российская футболистка «Локомотива» Алсу Абдуллина перешла в лондонский «Челси». Об этом объявила пресс-служба сборной России на своей странице в Telegram.

Россиянка подписала с «Челси» контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года.

«Мы благодарим Алсу за игру в составе железнодорожниц и от всей души желаем успехов за рубежом», — говорится в сообщении «Локомотива».

В сезоне-2021 20-летняя Абдуллина, выступающая на позиции защитника, провела за женскую команду «Локомотива» 30 матчей. В ее активе пять забитых мячей и пять результативных передач.

В составе «Локомотива» девушка выступала с 2020 года, завоевав титул чемпиона страны, а также одержала победу в Кубке и Суперкубке России.

Ранее в микрофоны попал отборный мат вратаря сборной Казахстана Ирины Сандаловой. В матче отборочного раунда чемпионата Европы-2021 с Францией (0:12) она нецензурно комментировала все пропущенные мячи и действия партнеров по команде.