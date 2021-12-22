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    22 декабря 2021, 17:33

    Футболистка сборной России стала игроком «Челси»

    Футболистка Абдуллина перешла в «Челси» из «Локомотива»

    Максим Зинкин

    Российская футболистка «Локомотива» Алсу Абдуллина перешла в лондонский «Челси». Об этом объявила пресс-служба сборной России на своей странице в Telegram.

    Россиянка подписала с «Челси» контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года.

    «Мы благодарим Алсу за игру в составе железнодорожниц и от всей души желаем успехов за рубежом», — говорится в сообщении «Локомотива».

    В сезоне-2021 20-летняя Абдуллина, выступающая на позиции защитника, провела за женскую команду «Локомотива» 30 матчей. В ее активе пять забитых мячей и пять результативных передач.

    В составе «Локомотива» девушка выступала с 2020 года, завоевав титул чемпиона страны, а также одержала победу в Кубке и Суперкубке России.

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