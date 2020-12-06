Вратарь женской сборной Казахстана встретила 12 пропущенных мячей матом

Голкипер женской сборной Казахстана Ирина Сандалова пропустила 12 мячей от команды Франции. Каждый проигрыш она комментировала матом. Через несколько дней после игры в соцсетях появилась нарезка моментов с того матча.

Сборные встретились на поле 1 декабря. Казахстан проиграл в гостях Франции в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 со счетом 0:12.

Сандалова комментировала отборным матом некоторые голы и просто опасные моменты у своих ворот. В общей сложности француженки нанесли 58 ударов по воротам, 24 из которых — в створ. Предположительно, спортсменка не знала о расположенных рядом с ней шумовых микрофонах.

Сборная Казахстана проиграла все восемь матчей отборочного турнира с общим счетом 2:43. В квалификации больше Казахстана пропустила только Грузия — 45 мячей. Представительницы Казахстана забили голы только в ворота Сербии (1:4) и Северной Македонии (1:4).

В итоге футболистки из Казахстана заняли последнее место в своей группе G. Они не набрали ни одного очка. Француженки заработали 22 очка и выбились в лидеры. Из группы G на Евро-2021 напрямую вышли сборные Франции и Австрии.

Финальная часть женского Евро перенесена с 2021 на 2022 год из-за пандемии коронавируса.