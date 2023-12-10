Спорт 10 декабря 2023, 21:36 Игрока «Зенита» унесли на носилках во время матча с ЦСКА в Москве Баскетболист «Зенита» Карасев покинул матч на носилках из-за травмы РИА «Новости»

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Форвард петербургского «Зенита» Сергей Карасев получил серьезную травму спины, неудачно упав с большой высоты во время матча с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Спортсмена госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита».

Карасев травмировался после столкновения с игроком ЦСКА Самсоном Руженцевым в четвертой четверти матча. Он долгое время лежал на площадке. Спортсмену потребовалась помощь медицинской бригады, чтобы ее покинуть.

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«После травмы Карасева мы полностью потеряли себя и концентрацию, было сложно вернуться», — рассказал главный тренер «Зенита» Чави Паскуаль.

Он отметил, что спортсмены только спустя две минуты начали шаг за шагом возвращаться в игру, но в некоторых ситуациях все еще действовали не лучшим образом.

«Зенит» проиграл в овертайме со счетом 89:104.

Карасев является победителем Единой лиги ВТБ 2022 года. В России, помимо «Зенита», он играл за подмосковные «Триумф» и «Химки».

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