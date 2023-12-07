Подмосковье 07 декабря 2023, 10:34 Лучших в Подольске спортсменов и тренеров наградили на премии «Триумф» Unsplash

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Премия «Триумф» прошла во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске. Заслуженными наградами отметили лучших спортсменов и тренеров округа.

Премия «Триумф» посвящена памяти Михаила Аптекаря, основоположника тяжелой атлетики в Подольске. Среди тех, кто получил престижную награду — чемпионка России по пулевой стрельбе среди инвалидов Светлана Дементьева.

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«В этом году у меня три первых места. Это чемпионат России, Всероссийские летние игры паралимпийцев и кубок России. Два года назад я начала тренерскую деятельность. Воспитала спортсмена, который принес большие результаты в этом виде спорта. Он сегодня тоже будет награжден», — рассказала Светлана.

В округе семь спортивных школ и восемь учреждений физической культуры и спорта. Среди них лучшая в Московской области — школа олимпийского резерва «Космос». Ее воспитанники занимают призовые места по баскетболу, греко-римской борьбе, боксу и настольному теннису. Всего в Подольске в спортивных школах занимаются разными видами спорта более шести тысяч человек.

«Чтобы воспитать одного спортсмена нужно колоссальный труд приложить. Наши ребята занимают призовые места на всероссийских, международных соревнованиях. Мы гордимся нашими спортсменами, которые приносят славу городскому округу Подольск и всему Подмосковью», — сказала заместитель главы городского округа Подольск Татьяна Ропот.

Заместитель министра по физической культуре и спорту Московской области Алексей Кокурин вручил на премии значки мастеров спорта, а также благодарность губернатора Андрея Воробьева директору спортшколы «Пахра» Юрию Сверчкову.

«По праву можно сказать, что Подольск является одним из самых спортивных городов Московской области», — отметил Кокурин.

Вручение наград чередовалось со спортивными номерами воспитанников подольских спортшкол.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято на фоне санкций, введенных против России.

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