Игрока юношеского состава «Локомотива» жестоко избили после матча. Видео

Полузащитника юношеского состава ФК «Локомотив» Максима Шнапцева жестоко избили в Москве. Это произошло сразу после матча с «Чертаново», который состоялся 13 марта. В нападении подозревают игроков из команды соперников, сообщили на сайте «Локомотива».

На кадрах записи с камер наблюдения, которую опубликовали в соцсетях, можно заметить, как на молодого человека в одном из помещений стадиона «Сапсан Арена» набрасываются толпой и начинают избивать. По сообщениям от источников, на полузащитника «Локо» напали футболисты «Чертанова», которых возмутило его поведение во время матча. Они обвинили Шнапцева в том, что он якобы симулировал во время матча и специально затягивал время.

Игрок «Локомотива» получил сотрясение мозга, ушибы и перелом носа. Сколько человек его били, он не смог сосчитать.

Директор спортивной школы «Локомотива» Алексей Щиголев сообщил, что клуб разберется в ситуации вместе с правоохранительными органами.

«Футбол — спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле», — заявил Щиголев.

Нападавшим может грозить реальный срок по уголовной статье — до семи лет лишения свободы, рассказал порталу Sports24 адвокат Игорь Бушманов.

Матч «Локомотив» — «Чертаново», прошедший в рамках Юношеской футбольной лиги — 2, завершился победой железнодорожников со счетом 2:1.

Экс-полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес, который выступал за команду армейцев с 2009 по 2014 год, перенес инфаркт. О состоянии спортсмена рассказала его жена.