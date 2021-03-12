Бывший полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес перенес инфаркт

Бывший полузащитник российского ЦСКА и сборной Чили по футболу Марк Гонсалес перенес инфаркт миокарда. Футболист выступал за российскую команду с 2009 по 2014 год.

Футбольные болельщики узнали о состоянии спортсмена из Instagram его жены — популярной чилийской телеведущей Мауры Ривера.

«Марк перенес острый инфаркт миокарда, и я рассказываю об этом сейчас и здесь, чтобы вы знали, что не все, что показано в социальных сетях, всегда мило, что мы люди, как и все вы, что есть моменты спада и страха. Прежде всего, наслаждайтесь каждой минутой своей жизни», — написала она.

Гонсалес завершил спортивную карьеру в ноябре 2019 года. В составе ЦСКА он стал двукратным чемпионом России в сезонах 2012/2013 и 2013/2014. Дважды был обладателем Кубка России в сезонах 2010/2011, 2012/2013 и Суперкубка в 2013 году.

В 2010 году он входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России — 2010. За ЦСКА Гонсалес сыграл 250 матчей и забил 50 голов.