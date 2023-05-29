Спорт 29 мая 2023, 15:09 Играющий за «Манчестер Сити» дагестанский футболист кинул соперника на прогиб во время матча Дагестанский футболист Ибрагимов во время игры бросил соперника на прогиб в Британии

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Российский футболист Мухаммад Ибрагимов, который выступает за академию «Манчестер Сити» в Великобритании, бросил соперника из другой команды на прогиб во время матча. Видео этого момента появилось в Сети.

По его словам, другой футболист его «правда достал». На кадрах видно, что между ними произошел конфликт. В какой-то момент российский спортсмен поднял вверх соперника и бросил его на прогиб.

По данным газеты «Спорт-Экспресс», Ибрагимовы переехали из города Буйнакск в Великобританию примерно пять лет назад. Семья воспитывает еще трех сыновей. Один из братьев — 15-летний Амир Ибрагимов — играет за «Манчестер Юнайтед».

Ранее небольшой скандал разгорелся между двумя другими российскими спортсменами. Хоккеист Александр Овечкин назвал футболиста Артема Дзюбу слабым и сказал, что не стал бы с ним бороться. Дзюба после победы «Локомотива» в матче с «Динамо» ответил хоккеисту. Он предложил Овечкину выйти на поле и «потолкаться».