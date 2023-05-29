Спорт 29 мая 2023, 06:23 «Сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень». Дзюба ответил на штуку Овечкина Футболист Дзюба ответил хоккеисту Овечкину: он увидел, кто сильный, а кто не очень

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Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал нападающего московского футбольного клуба «Локомотив» Артема Дзюбу слабым и отказался с ним бороться. После успешного матча с «Динамо» футболист ответил «Матч ТВ» на шутку.

Он заявил, что простил Александра Овечкина, и снова пригласил выйти на поле «потолкаться».

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«С таким милым пузиком может себе позволить. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень», — сказал Артем Дзюба.

Александр Овечкин побывал на тренировочной базе «Динамо» и поддержал команду перед встречей с «Локомотивом». Нападающий Федор Смолов предложил ему выйти на поле и «потолкаться» с Артемом Дзюбой, но тот отказался — сказал, что форвард «Локомотива» слишком «слабенький».

Матч 29‑го тура Российской премьер-лиги состоялся 28 мая. «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 4:2. Артем Дзюба выступил в качестве капитана своей команды из-за отсутствия Дмитрия Баринова. Форвард подписал контракт с «Локомотивом» до середины 2024 года. Писатель Платон Беседин спрогнозировал его успех.