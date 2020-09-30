Игнашевич высказался о возвращении Акинфеева в сборную России

Включить российского голкипера Игоря Акинфеева в сборную России по футболу перед чемпионатом Европы является хорошей идеей. Такое мнение высказал бывший защитник сборной Сергей Игнашевич.

Он уверен, что возможное появление Акинфеева в сборной пойдет на пользу команде. «Перед Евро, думаю, надо к Игорю обратиться. Мне бы хотелось, чтобы он участвовал», — отметил спортсмен. Его цитирует «РБ-Спорт».

От также указал, что в стране есть хорошие голкиперы, «нет той пропасти между Акинфеевым и другими, какая была еще несколько лет назад», однако бывший вратарь сборной принесет пользу в любом статусе.

При этом главный тренер сборной России Станислав Черчесов до этого заявил, что Акинфееву следует самому принять решение о возвращении, а «клуб не запрещает».

34-летний вратарь являлся членом сборной России с 2003 года. Он провел за национальную команду 110 матчей, в которых пропустил 95 голов. В активе вратаря бронзовая медаль Евро-2008. 1 октября 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной.