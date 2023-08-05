Спорт 05 августа 2023, 19:25 Хорватский футболист стал самым дорогим защитником в истории Sky Sports: хорват Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории футбола Википедия

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Английский ФК «Манчестер Сити» приобрел хорватского футболиста Йошко Гвардиола у немецкого «Лейпцига». Об этом сообщил Sky Sports.

«Манчестер Сити» заплатил за 21-летнего игрока 90 миллионов евро, сделав его самым дорогим защитником мира. Гвардиол подписал контракт с англичанами на пять лет.

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В 2021 году Гвардиол перешел в «Лейпциг» из загребского «Динамо». В прошедшем сезоне хорват участвовал в 41 матче за немецкую команду и забил три гола. Также он имеет звание двукратного чемпион Хорватии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также двукратным победителем Кубка Германии.

В составе сборной Хорватии Йошко Гвардиол провел 21 встречу, забил два мяча и стал бронзовым призером чемпионата мира прошлого года.

Ранее чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон объявил о завершении спортивной карьеры. За итальянскую команду экс-вратарь провел более 150 матчей.