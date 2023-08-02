Спорт 02 августа 2023, 18:19 Буффон объявил о завершении карьеры футболиста Экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры Википедия

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Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон завершил спортивную карьеру. Об этом он сообщил в Instagram*.

Спортсмен поделился с фанатами видеороликом с нарезкой своих сейвов, награждений и самых ярких моментов карьеры.

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«Вот и все, ребята! Вы дали мне все, я дал вам все. Мы сделали это вместе», — написал он.

С 2021 года вратарь играл за ФК «Парму». Ранее он уже выступал за команду с 1995 по 2001 год. Также в карьере 45-летнего Буффона были клубы «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

В составе «Ювентуса» голкипер стал десятикратным чемпионом Италии. Вместе с клубом он вылетал в Серию В и возвращался в элитный дивизион. В составе туринской команды пять раз выигрывал Кубок Италии. Буффон также является обладателем Кубка УЕФА сезона-1997/98.

За сборную Италии экс-вратарь провел более 150 матчей, а в 2006 году стал чемпионом мира. Буффон носит звание рекордсмена по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов.

Ранее игрок «Пармы» рассказал, кого считает лучшими вратарями мира. В этот список он включил Тибо Куртуа из «Реала», Яна Облака из «Атлетико» и Майка Меньяна из «Милана».

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