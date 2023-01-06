Спорт 06 января 2023, 20:54 Решение об участии сборной России по хоккею на чемпионатах мира примут в мае Международная федерация хоккея примет решение об участии России на ЧМ в мае Unsplash

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Российским сборным по хоккею могут разрешить снова участвовать в чемпионатах мира. Решение по сезону-2023/24 конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) примет в конце мая. Об этом РИА «Новости» сообщил глава организации Люк Тардиф.

«Решение об участии России и Белоруссии в сезоне-2023/24 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодежный, будет принято на конгрессе IIHF в Финляндии в конце мая», — заявил он.

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Ранее на официальном сайте федерации хоккея появился состав команд на молодежный чемпионат мира 2024 года. В списке не оказалось российских и белорусских сборных. Международное первенство пройдет в швейцарском городе Гетеборг.

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В феврале 2022 года совет IIHF объявил об отстранении от международных соревнований сборных России и Белоруссии. Командам запретили участвовать в турнирах в течение неопределенного срока из-за событий на Украине.

Россию также лишили возможности провести в 2023 году молодежный чемпионат мира по хоккею. Соревнования должны были состояться в Новосибирске и Омске. В мае 2023-го в Петербурге планировали провести взрослый ЧМ, но его тоже отменили.