Спорт 14 марта 2023, 14:39 Хоккейный клуб «Спартак» раскрыл интригу вокруг назначения главного тренера ХК «Спартак» объявил о назначении Алексея Жамнова главным тренером РИА «Новости»

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Московский хоккейный клуб «Спартак» утвердил главного тренера. Руководить спортсменами поручили Алексею Жамнову, который исполнял обязанности наставника в сезоне-2018/19 КХЛ. Об этом объявила пресс-служба команды.

«Мы много общались с руководством клуба за это время, и мне интересны вектор и стратегия развития клуба на ближайшие сезоны. Вижу преимущество в том, что система клуба обладает большим количеством молодых и перспективных хоккеистов», — прокомментировал Жамнов свое назначение.

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В большой спорт Алексей Жамнов пришел в 1988 году как игрок московского «Динамо». Затем выступал за «Виннипег Джетс», «Чикаго Блэкхоукс», «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз» в НХЛ, а также за национальную сборную России.

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В копилке спортсмена — золото, серебро и бронза Олимпийских игр разных лет, Кубок мира 1996 года и другие награды. После завершения спортивной карьеры Алексей Жамнов стал сначала генеральным менеджером клуба «Витязь» из Чехова, затем «Атлант» в Мытищах, в 2015 году перешел в московский «Спартак», в том числе поработав исполняющим обязанности главного тренера в сезоне-2018/19 КХЛ. С 2021 года руководил сборной страны.

«Спартак» впервые с 2017 года не смог выйти в плей-офф и сменил двух наставников — Игоря Гришина и Бориса Миронова.