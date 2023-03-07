Спорт 07 марта 2023, 13:23 Новый главный тренер появится у хоккейного клуба «Спартак» Директор ХК «Спартак» Беляев сообщил, что новый тренер появится у клуба в следующем сезоне РИА «Новости»

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Московский хоккейный клуб «Спартак» пригласит на работу нового главного тренера, это случится уже в следующем сезоне. Такое заявление сделал спортивный директор красно-белых Роман Беляев, написал ТАСС.

«У „Спартака“ в следующем сезоне будет новый главный тренер», — сказал он.

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«Спартак» по результатам прошедшего чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в первый раз с 2017 года не смог выйти в плей-офф. Клуб во время сезона сменил двух главных тренеров — Игоря Гришина и Бориса Миронова. Исполняющим обязанности главного тренера с февраля 2023 года является Алексей Заварухин.

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Ранее стало известно о завершении регулярного первенства по хоккею на открытом льду «Русская классика» в Котельниках, которое продолжалось с декабря 2022 года. Спортсмены сначала играли по круговой системе, за этим последовал раунд плей-офф. Победителем стала столичная команда «Молот», она обошла хозяев турнира — ХК «Силикат-Тортилас».