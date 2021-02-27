Российский игрок НХЛ Кирилл Капризов забил яркий гол броском из-за ворот

Российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отличился в матче против «Лос-Анджелес Кингс», забросив шайбу броском из-за ворот. Видео с ярким голом россиянина опубликовано на странице Национальной хоккейной лиги в Twitter.

Матч регулярного чемпионата НХЛ проходил в Сент-Поле, штат Миннесота. Команда Капризова одержала победу со счетом 3:1. Это уже пятая подряд победа клуба.

Российский форвард забросил первую шайбу в матче броском из-за ворот. Капризова стал второй звездой матча и набрал 16 очков в текущем сезоне.

«Не описать словами, какое впечатление произвел Кирилл Капризов», — сказано на странице НХЛ.

В составе «Миннесоты Уайлд» также отметились шайбами Ник Бьюгстад и Джоэль Эрикссон. Единственную шайбу за «Лос-Анджелес Кингс» забил Джефф Картер.

Россиянин в 2020 году подписал с клубом НХЛ двухлетний контракт. Капризов ранее установил рекорд для хоккеистов «Миннесоты Уайлд», которые выступают в лиге первый сезон. Форвард стал первым дебютантом НХЛ в истории клуба, которому удалось набрать больше одного очка за матч на протяжении трех игр подряд.