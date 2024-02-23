Спорт 23 февраля 2024, 13:35 Хоккеистов Кочеткова и Бучневича признали звездами дня в НХЛ Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Вратарь «Каролины» Петр Кочетков стал первой звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Кочетков во время игры с «Флоридой» (1:0) смог отразить все 44 броска.

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Второй звездой дня в НХЛ признали российского нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича. Хоккеист оформил хет-трик в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0). Третьей звездой игрового дня назвали голкипера «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона, оформившего шатаут и отразившего 38 бросков. Благодаря ему «Айлендерс» не смогли забить ни одной шайбы в ворота команды и проиграли со счетом 4:0.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог набрать очки в 10 матчах НХЛ подряд и повторил достижение Мартена Сан-Луи. Капитан столичного клуба занял 64‑е место в истории лиги по количеству голевых передач.