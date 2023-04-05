05 апреля 2023, 08:23
Хоккеиста Семена Кошелева оштрафовали на 2,2 млн рублей за взятки
Суд Уфы оштрафовал нападающего ХК «Металлург» Кошелева на 2,2 млн рублей за взятки
Форварда магнитогорского хоккейного клуба «Металлург», игрока Континентальной хоккейной лиги Семена Кошелева признали виновным в даче взятки. Ленинский районный суд Уфы приговорил его к штрафу на сумму 2,2 миллиона рублей.
Судья Эльвира Якупова вынесла приговор 5 апреля. Спортсмена признали виновным в даче взятки в крупном размере и покушении на дачу взятки. Его приговорили к штрафу на общую сумму 2,2 миллиона рублей и постановили снять меру пресечения в виде подписки о невыезде после вступления вердикта в законную силу.
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Прокурор просил наказать Семена Кошелева штрафом на три миллиона рублей. Его обвинили в покупке военного билета и незаконном поступлении в Уфимский государственный нефтяной технический университет. В общей сложности, по версии следствия, хоккеист передал посреднику 720 тысяч рублей. Свою вину он признал.
В марте бывшего начальника отделения военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константина Выропаева приговорили к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, штрафу в размере 1,8 миллиона рублей и запретом четыре года работать в госорганах. Именно ему предназначалась одна из взяток Семена Кошелева и других спортсменов.
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