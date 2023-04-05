Эксклюзив 05 апреля 2023, 08:23 Хоккеиста Семена Кошелева оштрафовали на 2,2 млн рублей за взятки Суд Уфы оштрафовал нападающего ХК «Металлург» Кошелева на 2,2 млн рублей за взятки

Читать 360tv в

Форварда магнитогорского хоккейного клуба «Металлург», игрока Континентальной хоккейной лиги Семена Кошелева признали виновным в даче взятки. Ленинский районный суд Уфы приговорил его к штрафу на сумму 2,2 миллиона рублей.

Судья Эльвира Якупова вынесла приговор 5 апреля. Спортсмена признали виновным в даче взятки в крупном размере и покушении на дачу взятки. Его приговорили к штрафу на общую сумму 2,2 миллиона рублей и постановили снять меру пресечения в виде подписки о невыезде после вступления вердикта в законную силу.

Реклама

Прокурор просил наказать Семена Кошелева штрафом на три миллиона рублей. Его обвинили в покупке военного билета и незаконном поступлении в Уфимский государственный нефтяной технический университет. В общей сложности, по версии следствия, хоккеист передал посреднику 720 тысяч рублей. Свою вину он признал.

В марте бывшего начальника отделения военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константина Выропаева приговорили к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, штрафу в размере 1,8 миллиона рублей и запретом четыре года работать в госорганах. Именно ему предназначалась одна из взяток Семена Кошелева и других спортсменов.