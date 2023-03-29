Криминал 29 марта 2023, 17:23 Суд приговорил военкома к шести годам условно за помощь уклонистам от армии в Уфе Суд Уфы дал условный срок военкому по делу о взятках за освобождение от армии

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Калининский райсуд Уфы признал бывшего начальника отделения военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константина Выропаева виновным по делу о взятках от хоккеистов. Об этом сообщили «360» в суде.

«Выропаев приговорен к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года», — отметили в суде.

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Суд также оштрафовал военкома на 1,8 миллиона рублей и лишил права занимать должности в госорганах в течение четырех лет.

В ходе судебного заседания выяснилось, что с апреля 2019 по июнь 2020 года Выропаев поставил на воинский учет пять спортсменов в возрасте от 19 до 23 лет.

Военком изъял из картотеки их личные дела молодых людей, благодаря чему, они не проходили обязательные мероприятия по призыву на военную службу.

В качестве взятки Выропаев получил два абонемента на хоккейные матчи стоимостью более 70 тысяч рублей.

Ранее суд Уфы приговорил к трем годам условного заключения жену начальника военкомата, Анжелику Выропаеву, по делу о посредничестве во взятке за освобождение от службы в армии.