Спорт 25 декабря 2022, 04:15 Хоккеист Широков возмутился реакцией болельщиков на гимн России в Астане Хоккеиста Широков возмутила реакцией болельщиков, не вставших во время гимна России Pxhere

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Нападающий екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Сергей Широков раскритиковал болельщиков за то, что они не встали во время исполнения гимна России. Свое мнение по этому поводу он высказал во время интервью в перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» из Астаны.

«С детства учат, что, когда гимн страны играет, нужно вставать. Много людей сидело сегодня, когда играл российский гимн, я думаю, что это неприемлемо», — сказал Широков.

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Встреча «Автомобилиста» и «Барыса» состоялась в Астане. Игра прошла на стадионе «Барыс Арена». Хозяева смогли одолеть соперников в серии послематчевых буллитов (4:5).

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Ранее олимпийский комитет США выступил за участие России в Играх-2024, которые состоятся в Париже. Глава комитета Сюзанна Лайонс заявила, что допуск российских спортсменов важен для олимпийского движения. Однако она подчеркнула, что категорически против того, чтобы россияне выступали под национальным флагом.

С этим условием многие уже не согласились. В частности, российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодежной политике Андрей Семенов уверен, что нужно настаивать на том, чтобы российская сборная ехала под официальным флагом.