25 декабря 2022, 04:15
Хоккеист Широков возмутился реакцией болельщиков на гимн России в Астане
Хоккеиста Широков возмутила реакцией болельщиков, не вставших во время гимна России
Нападающий екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Сергей Широков раскритиковал болельщиков за то, что они не встали во время исполнения гимна России. Свое мнение по этому поводу он высказал во время интервью в перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» из Астаны.
«С детства учат, что, когда гимн страны играет, нужно вставать. Много людей сидело сегодня, когда играл российский гимн, я думаю, что это неприемлемо», — сказал Широков.
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Встреча «Автомобилиста» и «Барыса» состоялась в Астане. Игра прошла на стадионе «Барыс Арена». Хозяева смогли одолеть соперников в серии послематчевых буллитов (4:5).
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Ранее олимпийский комитет США выступил за участие России в Играх-2024, которые состоятся в Париже. Глава комитета Сюзанна Лайонс заявила, что допуск российских спортсменов важен для олимпийского движения. Однако она подчеркнула, что категорически против того, чтобы россияне выступали под национальным флагом.
С этим условием многие уже не согласились. В частности, российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодежной политике Андрей Семенов уверен, что нужно настаивать на том, чтобы российская сборная ехала под официальным флагом.
Хоккей
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