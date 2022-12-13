Эксклюзив 13 декабря 2022, 17:32 (обновлено: 13 декабря 2022, 20:04) 🏅«Нужно диктовать свои условия». Запад осознал, что международный спорт ничто без России Боец ММА Семенов: россиянам нужно добиваться участия в ОИ-2024 под флагом РФ Знаменосец сборной России Александр Зубков (справа) во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи / РИА «Новости»

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Олимпийский комитет США выступил за участие России в Играх-2024, которые пройдут в Париже. Допуск россиян важен для олимпийского движения, заявила глава комитета Сюзанна Лайонс. Некоторые спортсмены назвали это настоящим сюрпризом и выразили надежду, что такого мнения будут придерживаться и остальные члены организации. Правда, Лайонс подчеркнула, что категорически против того, чтобы россияне выступали под национальным флагом. С этим условием многие уже не согласились.

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Далее — прямая речь собеседников «360».

Андрей Семенов (Белая Акула / White Shark), российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодежной политике

Россия все-таки показала зубы. Я считаю, что нужно диктовать свои условия. Никогда нельзя идти на поводу, иначе сначала мы согласимся с одним, потом — с другим, а дальше будем соглашаться со всем.

По моему мнению, нужно настаивать на том, чтобы российская сборная ехала под официальным флагом. А так получается, что мы поехали… И что? Защищаем честь какой страны? Должна быть идея — ради чего ты выходишь. Флаг, гимны должны быть обязательно.

Во все времена уважают силу, поэтому будь сильным — с тобой будут все считаться, будешь слабым — считаться не будут.

РИА «Новости»

Петрос Гаспарян, директор Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта

Думаю, пора выдвигать свои условия, поскольку непонятно, что за допуск такой. Это, в конце концов, неуважение к стране, неуважение к спортсменам. Почему мы это должны поощрять?

У нас давно обсуждают вопрос создания другой, альтернативной международной организации. Туда может войти куча стран гораздо больше, чем входят в Олимпийскую хартию. Если еще рассмотреть возможность участие в этих мероприятиях стран, которые не признаны, то контингент будет в 10 раз больше.

Вот, пожалуйста, альтернатива олимпийскому движению. Если будет такое движение, это же еще и политический союз, укрепление отношений между странами.

Выходить под флагом своей страны очень важно, потому что у нас спорт носит патриотический, идеологический, воспитательный формат. У нас 90% спортсменов выступают не за коммерческие какие-то интересы, а именно потому, что они патриоты своей страны.

Анатолий Бышовец, советский и российский футболист и футбольный тренер, олимпийский чемпион

Как игрок и главный тренер, я прекрасно помню, что такое гимн и флаг. Думаю, это очень важно — соревнования для спортсменов. Это главная вещь, может быть, как для начинающих, так и для профессиональных спортсменов, для тренеров.

Но на чаше весов могут быть принципы важнее. В то же время лишать спортсменов возможности для развития нашего спорта… Участие в Олимпиаде — еще и определенный этап в совершенствовании уровня. По ситуации, думаю, нужно все-таки проявить достаточно принципиальности, чтобы все-таки были флаг и гимн.

Ольга Граф (Россия), занявшая третье место на дистанции в забеге на 3000 метров в соревнованиях по конькобежному спорту среди женщин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи / РИА «Новости»

Дмитрий Свищев, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Чтобы поехать на Олимпиаду, нужно еще отобраться. Конечно, если есть возможность ехать на Игры, нужно ехать. Но не стоит забывать, что нужно бороться за то, чтобы нам вернули флаг.

Если уж возвращают право отбираться на Олимпиаду, значит, могут вернуть и право участия под национальным флагом. Одно без другого, мне кажется, не очень вяжется, поэтому надо будет отстаивать интересы наших команд, участников. Обязательно участвовать, но биться также за возможность выступать под национальным флагом.

Все понимают, что есть дисциплины и виды спорта, которые даже трудно представить без россиян. Например, художественная гимнастика, хоккей. Далеко ходить не надо: меньше месяца назад прошли кубки мира в Норвегии по лыжным гонкам. Ну и что? Девять первых мест из десяти завоевали норвежцы.

Конечно, без россиян практически невозможно развитие мирового спорта. Фигурное катание, например. Результаты внутренних российских соревнований гораздо выше, чем самых крупных международных.

Также американцы достаточно прагматичны. Без таких игроков, как хоккеист Александр Овечкин, зрелищность НХЛ теряет в разы. Там считать деньги умеют получше нас. Прекрасно понимают, что без россиян будут потери. Так и по всем видам спорта. Все осознают, что Россию нужно вернуть.