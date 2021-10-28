Хоккеист Кучеров перенес операцию

Российский нападающий Никита Кучеров, который на данный момент является нападающим американской команды Tampa Bay Lightning, перенес операцию на паху. Об этом сообщили IncNews со ссылкой на пресс-службу клуба.

Из-за оперативного вмешательства спортсмену придется пропустить от восьми до десяти недель. Травму Кучеров получил в начале сезона НХЛ. На данный момент он вошел в тройку объявленных игроков олимпийской сборной России.

Ранее стало известно, что назначенные спортивные мероприятия не будут отменять в период нерабочих дней. При этом решение о допуске зрителей будет приниматься местными властями.