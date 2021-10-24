Спортивные мероприятия не будут отменять в нерабочие дни
Вице-премьер Чернышенко: отмены спортивных мероприятий в нерабочие дни не будет
В России в период рабочих дней не будут отменять спортивные соревнования, в том числе чемпионаты по футболу и хоккею. Решение о допуске зрителей будет приниматься местными властями. Об этом зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил ТАСС.
Спортивные мероприятия никуда не уйдут, но и коронавирус тоже. Ситуация с коронавирусом в регионах обстоит по-разному, поэтому формат допуска везде свой.
Вице-премьер отметил, что организаторы спортивных мероприятий уже не первый сезон соблюдают специальные регламенты. Они получают согласование от Роспотребнадзора и выполняют все нужные требования.
«Это касается ограничений по зрительской заполняемости, соблюдения социальной дистанции, обязательного использования средств индивидуальной защиты», — напомнил Чернышенко.
На некоторых стадионах допуск зрителей осуществляется только по QR-кодам. При соблюдении всех требований болельщики могут прийти на матчи и насладиться играми.
Член правительства обратил внимание, что в России в период нерабочих дней пройдут и международные соревнования.
Ранее 10 октября стало известно о смерти самого сильного человека России 2009 года. Владимир Синеглазов умер на 62-м году жизни из-за последствий коронавируса.