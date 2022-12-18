Спорт 18 декабря 2022, 03:41 Хоккеист Казбеков погиб в результате падения из окна многоэтажки — СМИ CTV: причиной гибели российского хоккеиста Казбекова стало падение из окна РИА «Новости»

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Российский хоккеист Абакар Казбеков, предположительно, умер в результате падения из окна многоэтажного дома. Об этом сообщил CTV.

По данным телеканала, тело спортсмена нашли в субботу утром под окнами одного из многоквартирных домов канадского города Лондон. Местные правоохранители проводят расследование. Причины произошедшего пока не называются.

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Ранее руководство клуба London Knights сообщило о смерти российского спортсмена. Казбеков скончался в возрасте 18 лет. Он приехал в Канаду из Москвы. До этого выступал за подольский «Витязь» и считался перспективным игроком. В связи со смертью члена команды, клуб отменил игру, которая была запланирована на 17 декабря.

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Российское посольство в Канаде выразило соболезнования и заявило о готовности помочь родным хоккеиста, если такой запрос поступит. На данный момент, никто из родственников в дипмиссию не обращался.