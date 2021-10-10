Хоккеист из США расторг контракт с украинским клубом после расистского скандала

Американский защитник Джален Смерек ушел из украинского хоккейного клуба «Донбасс» из-за расистского скандала. Информация о том, что игрок покинул команду, появилась на официальном сайте клуба. Сообщается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Все произошло во время недавнего матча, на котором по отношению к Смереку крайне некорректно повел себя другой игрок. Нападающий украинского «Кременчука» Андрей Денискин после небольшой потасовки показал Смереку уничижительный жест: он изобразил руками, будто чистит и ест банан.

Украинская хоккейная лига жестко отреагировала на такое поведение. Там приняли решение дисквалифицировать Денискина на последующие 13 матчей. При этом обязательно не участвовать только в трех из них. Участие в остальных играх доступно для покупки. Цена одного выхода на лед составляет 5000 гривен.

Ранее намек на расизм судьи увидели во время матча сборных Польши и Англии. Игрок польской команды Камиль Глик ущипнул за шею противника Кайла Уокера. Польские футболисты доказывают, что никакого расизма в поступке не было. Однако расследование вышло на уровень FIFА.