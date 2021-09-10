Сборная Англии по футболу обвинила польского игрока в расизме

Скандал произошел во время матча сборных Польши и Англии. Как написало издание The Guardian, англичане обвинили польского футболиста Камиля Глика в расизме.

Во время игры поляк ущипнул за шею защитника команды противника Кайла Уокера. Все произошло в первом тайме и вызвало огромное недовольство британской сборной. В перерыве на польского игрока посыпались обвинения. Они исходили от двоих представителей Футбольной ассоциации Англии.

Разборки вышли на уровень ФИФА, теперь будет организовано расследование произошедшего. Записаны все показания со стороны обвинителя. При этом польские футболисты категорически все отрицают. Они не считают, что в щипке можно было рассмотреть хоть какой-то признак расизма.

Игра завершилась вничью со счетом 1:1. По итогам шести матчей лидером группы является как раз сборная Англии с 16 очками. Поляки следуют только на третьем месте, в их активе 11 очков.

Сборная Англии не так давно была в центре скандала. Троих игроков начали массово травить в социальных сетях после того, как они неудачно пробили пенальти. Футболисты обратили внимание, что после вполне рабочего момента в игре в их адрес полетели многочисленные расистские высказывания.