Спорт 21 марта 2023, 01:26 «Хочется плюнуть на все». Карпин рассказал о периодически появляющемся желании уехать Тренер сборной России Карпин рассказал о периодически появляющемся желании уехать РИА «Новости»

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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о реакции общественности на его фотографию с футболистами из Эстонии. На YouTube-канале «Фабрика футбола» он признался, что иногда его оскорбляет то, что говорят некоторые люди относительно этой ситуации.

Бывший игрок эстонской сборной Андрей Стефанов ранее опубликовал в соцсетях фотографию в ресторане, где присутствовал Карпин. На снимке были капитан сборной Эстонии Константин Васильев, полузащитник Сергей Зенев и помощник тренера Андрес Опер и другие футболисты. Организация болельщиков MTU Jalgpallihaigla и министр культуры Эстонии Пирет Хартман выступили с критикой. Впоследствии Эстонский футбольный союз выпустил совместное заявление, в котором Васильев, Зенева и Опера извинились за фото.

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«Руки опускаются после заявлений некоторых людей. Футбольных, нефутбольных, депутатов условно. Хочется плюнуть на все, послать их и уехать», — сказал Карпин.

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Однако позже специалист рассказал, как справляется с появляющимся желанием.

«Переключаюсь на работу. Миллион вопросов. Грубо говоря, у тебя 25 детей, у которых каждый день что-то происходит. Не только на поле. Есть чем заняться», — ответил Каприн.

Ранее тренер «Ростова» давал комментарии о том, что он ждет от заседания РФС и УЕФА. Представители Российского футбольного союза (РФС) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсудили возвращение российских клубов на международную арену. Карпин отметил, что ничего не ожидает от этого мероприятия.