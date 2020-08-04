«Химки» расторгли контракт с главным тренером клуба Сергеем Юраном

Подмосковные «Химки» расторгли контракт с теперь уже экс-тренером клуба Сергеем Юраном по обоюдному согласию. Новым наставником команды стал Дмитрий Гунько.

«Футбольный клуб „Химки“ договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном по соглашению сторон. Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сообщил официальный сайт сайт красно-черных.

Ранее министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «360», что «Химки» расстались с Юраном, потому что бывшего тренера подмосковной команды не устроил гонорар. Под руководством Юрана «Химки» вышли в РПЛ по итогам сезона и дошли до финала Кубка России.

Сергей Юран тренировал «Химки» с мая по ноябрь 2008 года и с января по август 2020 года. Информации о новом месте работы Юрана пока нет.