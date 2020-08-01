«Все в составе, все играют». Футболистам «Химок» представили нового тренера, и они его приняли
Об этом «360» рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
С юными футболистами провели собрание 1 августа. «Химки» — клуб, в составе которого числятся молодые люди. В 23 года в силу возраста они могут не осознавать свое поведение, отметил чиновник. По словам Терюшкова, ребята только начинают свою большую спортивную футбольную карьеру.
Решение, я считаю, неспортивноеРоман Терюшковминистра физической культуры и спорта Московской области.
По его словам, футболисты понимают, что «сделали что-то не так».
«Всех успокоили, все в составе, все играют, контракты со всеми продлены. Я не вижу повода для беспокойства в принципе никакого», — добавил министр.
В мире большого спорта главный тренер уходит, если по каким-либо причинам не договаривается с клубом.
«И не принято в принципе совершать провокационные действия», — пояснил Терюшков.
Он подтвердил, что Юрана не устроил гонорар.
«Да, сегодня директор футбольного клуба „Химки“ Александр Зайцев выступил с обращением, сказал, что с Сергеем Юраном не договорились относительно ценностоимости контракта, и Сергей Николаевич Юран не работает больше с нашей главной командой», — отметил чиновник.
При этом министр поблагодарил Юрана за те полгода, что он провел в «Химках».
«Это спорт, генеральный директор принимает решение футбольного клуба относительно дальнейшего вектора развития и бюджета клуба на предстоящий сезон. Поэтому здесь мы ему всецело доверяем», — отметил Терюшков.
Под руководством Юрана спортсмены из подмосковной команды попали в РПЛ по итогам сезона и дошли до финала Кубка России.
Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько сменил на должности Юрана. Гунько приступил к тренерской карьере в 2008 году и 10 лет проработал в «Спартаке». Он воспитывал молодежную команду и дублирующий состав красно-белых.