«Химки» победили «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

Баскетбольный клуб «Химки» выиграл у турецкого «Фенербахче» со счетом 82:68 в домашнем матче 28-го тура Евролиги.

Игру наблюдали 4873 зрителей. Результат матча имел решающее значение для обеих команд с точки зрения борьбы за место в плей-офф. Сейчас российская команда поднялась с восьмой на седьмую позицию, одержав 13 побед.

«Фенербахче» сейчас идет восьмым с тем же количеством побед. Следующую игру «Химки» проведут с немецкой «Баварией» 13 марта.

Больше всего очков команде принес россиянин из «Химок» Алексей Швед, который набрал 23 очка.

Ранее сообщалось, что легендарный баскетболист Коби Брайант вместе с дочерью разбился на на вертолете Sikorsky S-76. Он в вместе с ней летел на ее тренировку по баскетболу. На борту находились еще семь человек, все они погибли. У спортсмена остались жена и три дочери. Брайант играл за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», получил пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также две золотые Олимпийские медали.