Появились новые подробности крушения вертолета с Коби Брайантом

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США сообщил новые подробности авиакатастрофы под Лос-Анджелесом, в которой разбились баскетболист Коби Брайант и еще восемь человек.

Около минуты прошло с начала падения вертолета до его столкновения с горой. В последние мгновения борт попытался выйти из плотных облаков и накренился влево. После этого экипаж больше не выходил на связь. Об этом сообщила представительница NTSB Дженнифер Хомменди. Ее процитировал Reuters.

Хомменди рассказала, что у борта не было черного ящика и системы предупреждения столкновений с наземными объектами. По оценке NTSB, расследование дела займет примерно год.

Коби Брайант на вертолете Sikorsky S-76B вместе с дочерью Джианной летел на ее тренировку по баскетболу. На борту находились еще семь человек. Все они погибли. У спортсмена остались жена и три дочери. С одной из них Коби гулял перед катастрофой.

Коби Брайант считается легендой баскетбола. Он играл за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой спортсмен получил пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также американец дважды получал золото на Олимпийских играх.