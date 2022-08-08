Футбольный клуб «Химки» обыграл «Торпедо» со счетом 3:1

В Подмосковье состоялся матч четвертого тура Российской Премьер-Лиги. Он прошел на «Арене Химки» и завершился со счетом 3:1 в пользу химкинской команды. Она встречалась с «Торпедо».

В первом тайме обе команды успели обменяться голами. В футбольном клубе «Химки» отличился Александр Руденко, он забил мяч в ворота на 15-й минуте. Со стороны «Торпедо» гол с пенальти забил Алексей Померко.

Во втором тайме дубль сделал нападающий Химок Александр Долгов, который забил голы на 68-й и 72-й минутах. Таким образом, был установлен окончательный счет в этом матче.

«Команда довольно успешно начала новый сезон Российской Премьер-Лиги. В первом матче сыграли вничью с чемпионом страны — „Зенитом“. Затем уверенно обыграли соперников в матчах с „Пари НН“ и „Торпедо“ — забили по три мяча. Сейчас „Химки“ — на седьмом месте в турнирной таблице» — отметил глава Химок, президент футбольного клуба «Химки» Дмитрий Волошин.

Он отметил, что в ближайшее время команде предстоит сыграть еще два домашних матча. 14 августа «Химки» примут «Ахмат», а 20 числа этого же месяца — московский «Локомотив». Дмитрий Волошин добавил, что жители города будут вместе болеть за свою команду и верить в ее победу.