Важное 02 апреля 2023, 15:44 «Химик» обошел «Металлург в третьем матче полуфинала ВХЛ Воскресенский «Химик» обыграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 5:3

Читать 360tv в

Матч между воскресенским «Химиком» и новокузнецким «Металлургом» закончился волевой победой подмосковной команды. Проигрывая одну шайбу после первого периода, подопечные Игоря Гришина переломили ход игры, сведя к ничьей, а после увеличив отрыв. Встреча, которая прошла в ледовом дворце спорта «Подмосковье», завершилась со счетом 5:3.

Первый тайм подмосковная команда начала активно, но быстро пропустила первую шайбу, которую закинул защитник соперников Николай Наумов.

Реклама

Гости оказались напористы, и нападающий «Металлурга» Юрий Платонов быстро увеличил счет, забив еще одну шайбу в ворота «Химика». Размочил счет на последней минуте первого периода защитник воскресенской команды Никита Соколов.

Во втором и третьем периодах команду из Подмосковья словно подменили. Нападающий Илья Талалуев сократил разрыв в счете до минимума 2:3, а после вывел счет до ничьей, отправив третью шайбу в ворота соперника.

Вырваться вперед «Химик» смог благодаря действиям нападающего Федора Сверчкова. А после подмосковная команда, которая вышла на лед в меньшинстве, забила пятый гол в пустые ворота после того, как гости сняли вратаря.

По итогам третьего матча «Химик» вышел вперед в серии, увеличив счет до 2:1. Четвертый матч пройдет в ближайший понедельник, 3 апреля, в Воскресенске в 18:30. В финал выйдет команда, одержавшая четыре победы.