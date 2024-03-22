Спорт 22 марта 2024, 08:54 Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Бостон» ХК «Рейнджерс» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ РИА «Новости»

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Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился победой «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Бостон Брюинз». Российский хоккеист Артемий Панарин забил в ворота противника три шайбы, сообщил «Чемпионат».

Игра прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Артемий Панарин трижды поразил ворота хозяев площадки, еще две шайбы принадлежали Адаму Фоксу и Мике Зибанеджаду. В «Бостон Брюинз» отличились Джейк Дебраск и Джастин Бразо.

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Российский нападающий оформил в этом сезоне НХЛ третий хет-трик. Артемий Панарин впервые за свою карьеру в лиге забил более 40 шайб в одном регулярном чемпионате и стал вторым игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» за 10 лет после Мики Зибанеджада с тремя хет-триками в одном сезоне НХЛ.

Другой российский хоккеист Александр Овечкин занял 13-е место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ. Он забил две шайбы в матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Торонто Мейпл Лифс».