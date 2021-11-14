Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии «Формулы 1»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула 1».

Следом за ним финишировал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», замкнул тройку лидеров еще один пилот «Мерседеса» финн Валттери Боттас, отметил «Интерфакс».

Россиянин Никита Мазепин, защищающий цвета команды Haas, занял 17-е место.

Хэмилтон стартовал с 10-й позиции, что стало следствием нарушения регламента на предшествовавших основной гонке квалификационных заездах. После квалификации Гран-при специалисты провели проверку, в результате которой выяснилось, что болид Хэмилтона не соответствует регламенту «Формулы 1». Стюарды заметили, что зазор между створками заднего антикрыла при включенной DRS превышает 85 миллиметров.

В общем зачете лидерство удерживает Ферстаппен. В его активе 332,5 балла. Хэмилтон сократил отставание, но все еще уступает Ферстаппену 14 очков. На третьем месте расположился Боттас с 203 очками.

Мазепина, как и его партнер по Haas Мик Шумахер и польский гонщик «Альфа Ромэо» Роберт Кубица, пока не набрал в общем зачете ни одного очка.

Следующий этап состоится 19–21 ноября в Катаре.