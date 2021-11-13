Гонщика «Формулы 1» Хэмилтона исключили из протокола квалификации Гран-при Бразилии

Пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона исключили из протокола квалификации Гран-при Сан-Паулу. Теперь ему придется стартовать с последнего места в следующем заезде.

После квалификации Гран-при специалисты провели проверку, в результате которой выяснилось, что болид Хэмилтона не соответствует регламенту «Формулы 1». Стюарды заметили, что зазор между створками заднего антикрыла при включенной DRS превышает 85 миллиметров.

Днем 13 ноября стюарды заявили об аннулировании квалификационного результата гонщика, сообщил сайт Sports.ru. До следующей гонки пилот должен будет уменьшить зазор на машине. В спринт-квалификации Хэмилтону придется стартовать с 20-й позиции, которая является последней.

Поул-позишн перешел к пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Сразу за ним стартует напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Ранее стюарды оштрафовали пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Ему придется выплатить более четырех миллионов рублей за прикосновение к болиду Хэмилтона. При этом гонщику удалось избежать спортивных санкций.