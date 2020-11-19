Врач засомневался в том, что Яндиев бил Харитонова кастетом

«Не похоже на кастет», — сказал Беляевский.

По его словам, если использовался металлический кастет, «то повреждения должны быть намного серьезнее», поскольку «металл прилично сечет кожу».

Медик предположил, что Яндиев мог зажать в руке какой-то утяжелитель, но мог нанести травмы и голыми руками.

«Орбитальную кость сломать не так трудно. Все мы знаем истории, когда один человек бьет другого один раз, тот падает и умирает. Можно ударить в челюсть и сделать перелом основания черепа», — пояснил Беляевский.

По его словам, независимо от массы тела голова у взрослых людей примерно одного размера, плотность костной ткани не отличается, а орбитальная кость «имеет одну и ту же конструкцию».

Яндиев напал на Харитонова 13 ноября в фойе спорткомплекса «Лужники». Харитонов попал в больницу с переломами носа и орбитальной кости, а также с сотрясением. Против нападавшего возбудили дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

15 ноября Яндиев сообщил в интервью, что не использовал кастет.