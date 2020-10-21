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    21 октября 2020, 13:46

    Хабиб захотел возглавить рейтинг UFC

    Дарья Морозова

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о своих планах возглавить рейтинг промоушена. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на YouTube-канал TSN.

    Сейчас Нурмагомедов находится на втором месте. Его опережает экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс.

    «Мой план — досрочно победить Гейджи. Во вторник, когда UFC обновляет рейтинги, я хочу увидеть себя на первой строчке», — поделился спортсмен.

    Ранее Нурмагомедов сообщил, бой с каким соперником станет для него самым интригующим и будет мотивировать после встречи с Джастином Гейджи. Боец заявил, что его захватывает мысль о встрече с Жоржем Сен-Пьером.

    Тренер российского бойца Хавьер Мендес подтвердил эту информацию. Он заявил, что Нурмагомедов хотел бы выйти на Сен-Пьера с предложением о встрече.

    Ранее перед боем с американцем Джастином Гейджи один из журналистов спросил Хабиба о погибшем отце. На это спортсмен отреагировал жестко.

    «Это очень тяжело. У вас есть отец? Как вы думаете, если бы с ним что-то случилось, это было бы тяжело для вас?» — ответил он репортеру.