«Хабиб размяк». Фергюсон послал Нурмагомедова

«Он столько отсутствовал, зарабатывал деньги», — заявил Фергюсон. По его мнению, Хабиб только и делал, что где-то пропадал и зарабатывал деньги, так что ему и биться-то незачем.

По мнению бойца, его будущий оппонент размяк. За ним присматривает куча народу. Хабиб, по словам Фергюсона, даже не готовит себе еду, не бегает дополнительные спринты. Заканчивает тренировку и сразу едет домой, чтоб заниматься всякой ерундой.

«Я недавно девять часов отпахал! Я поработал в академии, затем у меня была тренировка и потом я делал дополнительную работу, не знаю, следите ли вы за мной онлайн — но я таскал 80-килограммовую грушу вверх-вниз по улице. Так что я пашу», — заявил спортсмен.

По его словам, на будущий бой с «реальным Хэбом» уже проданы все билеты. Будет здорово приехать и выступить для всех.

Нурмагомедов ранее уже признал мастерство и силу своего будущего соперника. Россиянин заявил, что все равно собирается его побить.