Нурмагомедов отдал должное Фергюсону, но все равно пообещал его побить

«Это настоящее испытание», — заявил Хабиб.

По словам Нурмагомедова, ему нравится стиль, в котором дерется его будущий оппонент. Благодаря ему он до этого побеждал многих сильных бойцов. Многие думают, будто Фергюсон сможет выиграть и у него, заметил Хабиб. Но Нурмагомедов не намерен доставить своему сопернику такую радость.

«Нацелен на то, чтобы завершить поединок во втором или третьем раунде», — заявил Хабиб.

Пресс-конференция, приуроченная к турниру UFC, состоялась 7 марта. В ее ходе подтвердили, что Хабиб и Фергюсон сойдутся в поединке 19 апреля, это будет, пожалуй, главный бой турнира. В ходе пресс-конференции бойцы обменялись ритуальными оскорблениями. Хабиб даже пнул чемпионский пояс будущего соперника.