Хабиб Нурмагомедов задумался о возобновлении карьеры

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов может вернуться на ринг. Об этом заявил глава промоутерской компании UFC (Ultimate Fighting Championship — Абсолютный бойцовский чемпионат) Дана Уайт.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В октябре 2020 года россиянин в третий раз защитил титул, победив американца Джастина Гейджи. После победы 32-летний спортсмен объявил о завершении карьеры, посвятив ее умершему от последствий коронавируса отцу.

По словам Уайта, Нурмагомедов готов выйти в октагон после боя ирландца Конора Макгрегора с американцем Дастином Порье.

Накануне Нурмагомедов встретился с Уайтом в Абу-Даби, где обсудил возможность возобновления своей карьеры.

По словам главы UFC, Нурмагомедов сказал ему, что «посмотрит два боя в легком весе» на ближайшем турнире. И если участники «покажут что-то захватывающее и заставят его захотеть вернуться и драться, он будет драться», заявил Уайт телеканалу ABC.

На турнире UFC 257 в легкой весовой категории встретятся Порье с Макгрегором и Дэн Хукер с Майклом Чендлером.